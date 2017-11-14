Son dakika... ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tehama kentinde silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın saldırganın bulunduğu evde gerçekleştiğini, polis ekiplerinin olay yerine geldikten sonra saldırganın polislerden kaçarak bölgedeki Rancho Thema ilkokula doğru ateş açarak ilerlediğini bildirdi.

Tehama kenti şerifi, 50 yaşındaki saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini, saldırıda hayatını kaybedenler arasında öğrenci olmadığını bildirdi.

Ayrıca olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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