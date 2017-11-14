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    Son dakika... ABD'de silahlı saldırı

    İHA
    14.11.2017 - 21:52 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tehama kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın polislerden kaçarak bölgedeki Rancho Thema ilkokula doğru ateş açarak ilerlediğini bildirdi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında öğrenci olmadığını bildirdi.

    ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tehama kentinde silahlı saldırı gerçekleşti.

    Saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın saldırganın bulunduğu evde gerçekleştiğini, polis ekiplerinin olay yerine geldikten sonra saldırganın polislerden kaçarak bölgedeki Rancho Thema ilkokula doğru ateş açarak ilerlediğini bildirdi.

    Tehama kenti şerifi, 50 yaşındaki saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini, saldırıda hayatını kaybedenler arasında öğrenci olmadığını bildirdi.

    Ayrıca olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

     

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