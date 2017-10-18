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    Son dakika! ABD'de silahlı saldırı

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 17:37 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Maryland eyaletinde bir parkta silahlı saldırı düzenlendi. Olayda en az 5 yaralının olduğu ifade ediliyor. Saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

    Polis yetkilileri, polisin olay yerinde olduğunu belirtirken, gazetecilerden operasyonlar ilgi bilgi verecek yayın yapmaktan kaçınmalarını talep etti. 

    "Harford Sheriff" isimli resmi Twitter hesabından yapılan açıklama yapan polis yetkilileri, insanların bölgeden uzak durmaları istendi. 


    Silah seslerinin yerel saatle 09:30'da duyulmaya başlandığı aktarıldı. FOX45 kanalına konuşan bir iş insanı, polisin kendisine dışarı çıkmamasını ve silahlı saldırının hâlâ devam ettiğini söylediğini aktardı. 

    Son dakika ABDde silahlı saldırı

    Ayrıntılar geliyor...

     

    Etiketler: ABD , saldırı , yaralı
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