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    Hürriyet >Dünya>Son dakika! ABD'de konsere silahlı saldırı!

    Son dakika! ABD'de konsere silahlı saldırı!

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 09:18 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansı ABD'nin Las Vegas kentindeki bir konsere silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Kalabalığın üzerine ateş açıldığı olayda en 2 ölü ve 14'ü ağır 70 yaralı olduğu ifade ediliyor. Olaya ait sosyal medyada yayınlanan videoda çok sayıda ağır silahla ateş açıldığına ilişkin sesle duyuluyor. Saldırının gerçekleştiği konser alanının yakınlarında silahlı saldırının devam ettiği ifade ediliyor.

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    • Las Vegasta konserde saldırı dehşeti İlk fotoğraflar...
    • Las Vegasta konserde saldırı dehşeti İlk fotoğraflar...
    • Las Vegasta konserde saldırı dehşeti İlk fotoğraflar...
    • Las Vegasta konserde saldırı dehşeti İlk fotoğraflar...

    ABD'nin Las Vegas kentinde  Route 91 Harvest isimli müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü bildirildi. Hastane yetkilileri, Las Vegas kentinde bulunan Mandalay Bay Oteli yakınlarındaki konser alanında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 14'ü ağır 70 kişinin yaralandığını söyledi.

    Görgü tanıklarına göre, en az bir saldırgan festivale katılanlara ateş açtı. ABD basını saldırının gerçekleştiği etkinliğe 30 bin kişinin katıldığını yazdı. 

    GİRİŞLER KAPATILDI

    Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otomatik silah sesleri duyuluyor ve çok sayıda kişinin alandan koşarak çıkmaya çalıştığı görülüyor.
    Yetkililer, Las Vegas'ın bazı yerlerine girişleri kapattı.

    Son dakika ABDde konsere silahlı saldırı

    'PAYLAŞIM YAPMAYIN UYARISI'

    Polis, insanların saldırının gerçekleştiği bölgeden kaçınması gerektiğini duyurdu.  Polis saldırgana yönelik operasyonun devam ettiğini söylerken, bölgede bulunanlardan olaya ilişkin sosyal medya paylaşımı yapmamalarını talep etti. 

    OTELİN 32. KATINDA ATEŞ İDDİASI

    Reuters haber ajansı, silahlı iki kişinin ilk etapta otelin 32'inci katında güvenlik görevlileri ve polise ateş açtığını duyurdu. Los Angeles polisi saldırganlardan birinin öldürüldüğünü duyurdu. 

    Las Vegas polisi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir şüphelinin vurularak ele geçirildiğiniÿ doğruluyoruz. Aktif araştırmalarımız sürdüğü için sahil şeridinden uzak durmaya özen gesteriniz" denildi.

    Son dakika ABDde konsere silahlı saldırı

    BİRKAÇ SALDIRGAN OLABİLİR

    Olaya karışan birden fazla silahlı saldırganın olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Sosyal medyaya düşen ilk görüntülerde, yüzlerce kişinin panikle olay yerinden kaçtığı görülüyor. 

    Polisin açıklamasında, hava yoluyla yola çıkacaklar da, Las Vegas havalimanına yönelik bazı uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiği, bu nedenle havalimanına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri de istendi.

    Son dakika ABDde konsere silahlı saldırı

    Son dakika ABDde konsere silahlı saldırı

    Ayrıntılar geliyor... 

    Etiketler: ABD , SALDIRI , KONSER , SON DAKİKA
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