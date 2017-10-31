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    Son dakika... ABD'de saldırı şoku: Ölü ve çok sayıda yaralı var...

    hurriyet.com.tr
    31.10.2017 - 22:39 | Son Güncelleme:

    ABD'nin New York şehrinin Manhattan semtinde bir sürücü, aracını bisikletlilerin üzerine sürdü. Çok sayıda kişiyi ezen sürücü, daha sonra aracından inip insanlara ateş açtı. ABD medyası 4 kişinin öldüğünü, en az 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını öğrenildi. New York polisi, 11 Eylül'de terör saldırısıyla yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yakınlarında silah sesleri duyulduğuna ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

    New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında silah sesleri duyuldu. 

    Bir sürücü aracını bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdü. Çok sayıda kişiyi ezen sürücü, daha sonra acından indi ve insanlara ateş açmaya başladı.

    Terör saldırısı olduğu düşünülen olayda, ilk bilgilere göre 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

    New York polisi, 11 Eylül'de terör saldırısıyla yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yakınlarında silah sesleri duyulduğuna ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

    New York Daily News'e konuşan 45 yaşındaki Frank Brito, "İki kamyonun çarpıştığını ve birinden mavi eşofmanlı tıknaz bir adamın inerek, birisini kovaladığını" anlattı. Brito, şahsın 5 ya da 6 el ateş açtığını söyledi.

    Son dakika... ABDde saldırı şoku: Ölü ve çok sayıda yaralı var...Manhattan

    Ayrıntılar geliyor...

     

    Etiketler: manhattan , abd , eyalet , son dakika
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