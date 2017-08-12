Son dakika... ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı: 1 ölü

ABD basınında yer alan haberlere göre, Charlottesville'de, ırkçıların yaptığı gösteriyi protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürüldü.

Aracın çarptığı çok sayıda eylemcinin yaralandığı olayda 1 kişi de hayatını kaybetti.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Charlottesville'de, Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, aşırı ırkçı gruplar protesto gösterileri başlatmıştı. Diğer bir grubun ırkçılara tepki göstermesi üzerine olaylar çıkmıştı. Olaylar üzerine ise Charlottesville Belediyesi, bölgede olağanüstü hal ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından "Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız. ABD'de bu tür şiddet olaylarına yer yoktur. Bir olmalıyız." mesajını paylaşmıştı.

Yerel yetkililere göre yaralıların sayısının ise 34 olduğu belirtiliyor.

BELEDİYE BAŞKANI: BİR HAYATIN YİTİRİLMESİNDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM

Öte yandan, ilerleyen saatlerde Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Burada bir hayatın yitirilmesinden dolayı çok üzgünüm. Tüm iyi niyetli insanları evlerine gitmeye çağırıyorum" dedi.