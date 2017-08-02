MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Son dakika! ABD'de Çin konsolosluğuna silahlı saldırı

    Son dakika! ABD'de Çin konsolosluğuna silahlı saldırı

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 09:27Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 09:27

    Los Angeles'ta bulunan Çin konsolosluğuna 60 yaşlarında ve Asyalı eşkalinde olduğu belirtilen bir saldırgan 17 el ateş etti. Saldırgan daha sonra intihar etti.

    Polisin açıklamasına göre sabah saat 6 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda herhangi can kaybı ya da yaralanma olmadı. Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nden Michael Lopez saldırının konsolosluk açık değilken gerçekleştiği bilgisini verdi. Lopez'e göre konsolosluk binasına çok kez ateş edildiği de gelen bilgiler arasında.
    ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Çin konsolosluğu binasına ateş açan bir adam daha sonra kendi arabasının yanında intihar etti.

    Çin konsolosluğu ise olayın son derece endişe verici olduğunu belirtti ve ABD yetkililerinden binanın ve binada çalışan diplomatların güvenliğini sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Çin, açıklamasına olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını da istedi.
    17 EL ATEŞ ETMİŞ

    Yetkililer saldırganın kimliğini henüz belirleyemezken, Çin'in devlet kontrolündeki

    haber ajansı Xinhua saldırganın Asya görünümlü ve 60'lı yaşlarında olduğunu iddia etti.

    Çin basınına göre saldırgan 17 el ateş ederken, konsolosluk binasının ön cephesinde ve pencerelerinde mermi izleri görüldü.

    2011 yılında da Çin asıllı bir ABD vatandaşı aynı binaya ateş ettiği için polis tarafından tutuklanmış ve o olayda da herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmamıştı

    Etiketler: son dakika , abd , çin , konsolosluk , haber , haberler
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri