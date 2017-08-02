Son dakika! ABD'de Çin konsolosluğuna silahlı saldırı

Polisin açıklamasına göre sabah saat 6 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda herhangi can kaybı ya da yaralanma olmadı. Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nden Michael Lopez saldırının konsolosluk açık değilken gerçekleştiği bilgisini verdi. Lopez'e göre konsolosluk binasına çok kez ateş edildiği de gelen bilgiler arasında.

ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Çin konsolosluğu binasına ateş açan bir adam daha sonra kendi arabasının yanında intihar etti.

Çin konsolosluğu ise olayın son derece endişe verici olduğunu belirtti ve ABD yetkililerinden binanın ve binada çalışan diplomatların güvenliğini sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Çin, açıklamasına olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını da istedi.

17 EL ATEŞ ETMİŞ

Yetkililer saldırganın kimliğini henüz belirleyemezken, Çin'in devlet kontrolündeki

haber ajansı Xinhua saldırganın Asya görünümlü ve 60'lı yaşlarında olduğunu iddia etti.

Çin basınına göre saldırgan 17 el ateş ederken, konsolosluk binasının ön cephesinde ve pencerelerinde mermi izleri görüldü.

2011 yılında da Çin asıllı bir ABD vatandaşı aynı binaya ateş ettiği için polis tarafından tutuklanmış ve o olayda da herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmamıştı