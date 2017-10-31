Son dakika! ABD ve Avrupa'nın suçladığı Rusya'dan sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın kendisine destek vererek seçim zaferine katkı sağladığı suçlamaları nedeniyle büyük baskı altında.

Lavrov, Rusya hakkında iddiaların fantazni boyutuna ulaştığını belirtirken, "Fantazilerin sınırı yok. Son dönemde Moskova'nın Güney Afrika'da hangi bakanın atanması konusuna karar verdiği yönünde iddia vardı" açıklamasında bulundu.

TRUMP İÇİN 'ÇEMBER DARALIYOR' İDDİASI

Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Donald Trump’ın eski seçim kampanyası başkanı Paul Manafort ve eski kampanya yetkilisi Rick Gates hakkında dava açıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Robert Mueller’in sözcüsü, 68 yaşındaki Manafort ve iş ortağı Gates hakkında hazırlanan iddianamenin komplo kurmak ve kara para aklamanın yanı sıra yanlış ifade vermek, yabancı ülkelerdeki banka hesaplarını gizlemek gibi 12 suçlamayı kapsadığını açıkladı.

Manafort, savcının çağrısına uyarak başkent Washington DC'deki Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim olmuştu. Hem Manafort hem de Gates daha sonra çıkarıldıkları mahkemede hakklarındaki suçlamaları reddettiler.

Manafort ve Gates, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in lideri olduğu Rusya yanlısı Bölgeler Partisi için lobi faaliyeti yaptıkları dönemde kazandıkları milyonlarca doları ABD'den saklamakla suçlanıyorlar.

TRUMP’IN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, eski seçim kampanyası yöneticisine yönelik suçlamalara Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarla tepki gösterdi.

Trump mesajında, “Kusura bakmayın ama bu, Paul Manafort Trump’ın kampanya ekibinin bir parçası olmadan yıllar önceydi” ifadesini kullandı.

Trump, mesajını Demokratların eski başkan adayı Hillary Clinton'a yönelik olarak "Neden rüşvetçi Hillary ve Demokratlara odaklanılmıyor” sözleriyle sürdürdü.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR