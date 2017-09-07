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    Son dakika! 'ABD üst düzey DEAŞ'lıları tahliye etti' iddiası

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 17:24 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 17:24

    Rus Sputnik haber ajansına konuşan bir askeri kaynak, ABD'nin Suriye'nin Deyrizor kentinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey 20'den fazla komutanını ağustos ayında bölgeden tahliye ettiğini iddia etti.

    Sputnik'in haberine göre, bir askeri-diplomatik kaynak, "ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, Deyrizor'daki 20'den fazla terör örgütü DEAŞ komutanını ülkenin kuzeyine tahliye etti" dedi. 

    Etiketler: RUSYA , Rus , Son dakika
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