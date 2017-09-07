Hürriyet>Dünya>Son dakika! 'ABD üst düzey DEAŞ'lıları tahliye etti' iddiası
Son dakika! 'ABD üst düzey DEAŞ'lıları tahliye etti' iddiası
Hürriyet Haber
07.09.2017 - 17:24 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 17:24
Rus Sputnik haber ajansına konuşan bir askeri kaynak, ABD'nin Suriye'nin Deyrizor kentinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey 20'den fazla komutanını ağustos ayında bölgeden tahliye ettiğini iddia etti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.