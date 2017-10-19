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    Son dakika... ABD: Türkiye ile görüşmelerde önemli ilerleme katettik

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 23:18 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında iki ülke arasında yaşanan vize kriziyle ilgili konuştu. Nauert, 'Türkiye ile vize görüşmeleri verimli geçti. Önemli ilerlemeler kaydettik' dedi. Nauert, krizin kısa sürede çözülmesini beklediğini de açıkladı. Osman Kavala'nın gözaltına alınmasına ilişkin soru üzerine Nauert, tutuklamalarda 'kanıt yetersizliği olduğunu belirtirken, bu durumdan dolayı kaygılı olduklarını dile getirdi.

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    Etiketler: abd , türkiye , vize
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