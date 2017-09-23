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    Hürriyet >Dünya>Son dakika... ABD savaş uçakları Kuzey Kore sınırında uçtu

    Son dakika... ABD savaş uçakları Kuzey Kore sınırında uçtu

    DIŞ HABERLER
    23.09.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 21:43

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yaptığı son dakika açıklamasında, ABD savaş uçaklarının, Kuzey Kore’nin doğusunda ‘askeri seçenekleri’ göstermek için uçtuğunu duyurdu.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore’nin doğusundaki uluslararası havasahası üzerinde uçtuğunu duyurdu.

    Yapılan açıklamada, uçuşun, ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri seçeneklerini göstermek için yapıldığı kaydedildi.

    ÇİN'İN BUGÜNKÜ İDDİASI...
    Çinli yetkililer bugün gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Kuzey Kore'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini ve bu depremin Pyongyang rejiminin yaptığı yeni bir hidrojen bombası denemesi olabileceğini açıklamışlardı. Kuzey Kore, Eylül ayının ilk günlerinde bir hidrojen bombası test etmiş, bu nükleer deneme 5.4 şiddetinde bir sarsıntıya yol açmıştı. 

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    Etiketler: Kuzey Kore , ABD , Kuzey Kore Krizi
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