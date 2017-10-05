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Son dakika: ABD ile Türkiye arasında tutuklu gerginliği...
Hürriyet Haber
05.10.2017 - 19:34 | Son Güncelleme:
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.T'nin tutuklanmasının ardından ABD Büyükelçiliği bir açıklama yapmıştı. Yanıt akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi: Tutuklanan Metin T diplomatik lstede yok. Zanlı ABD konsolosluğunun kayıtlı personeli değil.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin T’nin Başkonsolosluğun resmi personeli olmadığını ifade etti.
Sözcü Müftüoğlu, ABD Büyükelçiliğinin tutuklama üzerine yaptığı açıklamada Topuz’un ABD İstanbul Başkonsolosluğu “yerel çalışanı” olduğunun kaydedildiğini söyledi.
Sözcü Müftüoğlu, tutuklanan Topuz’un ABD Konsolosluğu’nun resmi listesinde kayıtlı personeli ve herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi olmadığını bildirdi.
17-25 Aralık öncesi FETÖ şüphelisi polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.T’nin tutuklanmasının ardından ABD elçiliği bir açıklama yapmıştı.
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