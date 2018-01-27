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    Son dakika... ABD ile kritik görüşme! Türkiye'nin istediği oldu

    AA
    27.01.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster ile dün gece telefonda görüştü. Görüşmede PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dün gece ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğini sağlamak ve Afrin halkına yardım etmek için başlattığı ve kararlılıkla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı verilen mücadele ile Suriye'deki siyasi geçiş süreci ele alındı.

    PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı.

    Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalınan görüşmede, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

     

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    Etiketler: görüşme , son dakika
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