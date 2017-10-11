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    Son dakika: ABD ile vize krizi sonrası ilk görüşme

    ANKARA
    11.10.2017 - 18:30 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşmede vize sorununun ele alındığı öğrenildi.

    Çavuşoğlu ile Tillerson'ın görüşmesi, vize krizi sonrası bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

    Dün konuyla ilgili Pentagon'dan açıklama yapılmış, krizin askeri operasyonları etkilemediği belirtilmişti.

    Görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.

    Ayrıntılar geliyor…

     

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    Etiketler: ABD , Vize , görüşme , son dakika , haber
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