Son dakika: ABD ile vize krizi sonrası ilk görüşme

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Çavuşoğlu ile Tillerson'ın görüşmesi, vize krizi sonrası bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.
Dün konuyla ilgili Pentagon'dan açıklama yapılmış, krizin askeri operasyonları etkilemediği belirtilmişti.
Görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.
Ayrıntılar geliyor…
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