Son dakika: ABD Büyükelçisi çok tartışılan iddiaya yanıt verdi

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
ABD Büyükelçisi John Bass, Türkiye’deki görevinden ayrılmadan önce biraraya geldiği Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerine şu mesajları da verdi:
* ABD konsolosluk görevlisinin tutukluluğuna ilişkin bilgi alamadık ama temaslar sürüyor.
* Vize hizmetlerini durdurma kararı ABD hükümeti tarafından alındı.
* Metin Topuz Uyuşturucuyla Mücadele Organize Suçlar’da görevliydi. Bu işbirliği sayesinde birçok uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Görev tanımını aşıp başka irtibatlar kurduysa bununla ilgili diğer bilgileri görmekten memnuniyet duyarız.
* ABD, bağımsız Kürdistan’ı desteklemiyor, Kürt koridorunu desteklemiyor, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını desteklemiyor.
* İncirlik konusunu Türk yetkililere sorun. Yürürlükte olan anlaşmalar var. Askerlerin giriş çıkışları da bu anlaşmalara bağlı.
* Her hükümet, yabancı temsilcilerle nasıl ilişki kuracağını kendi belirler. Buna saygı duyuyoruz.
* 9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu.
* Bu hafta sonu ayrılıyorum.
* Fetullah Gülen'in iadesi yargı konusu. Bu talep diğer iade taleplerinden ayrı tutulmuyor. ABD hukuk sisteminde masumiyet karinesi temel ilkedir.
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