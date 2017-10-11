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    Son dakika: ABD Büyükelçisi çok tartışılan iddiaya yanıt verdi

    Sevil ERKUŞ / ANKARA
    11.10.2017 - 12:56 | Son Güncelleme:

    ABD Büyükelçisi John Bass bugün Ankara'da diplomasi muhabirleriyle veda toplantısı yaptı. FETÖ'nün firari eski savcısı Zekeriya Öz ile irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ardından bir Türk görevlinin daha gözaltına alınmamak için konsoloslukta saklandığı iddia edilmişti. Bass, "ABD misyonlarında saklanan kimse yok. Hiçbir çalışanımızı yargıdan kaçırmıyoruz" dedi. Krizin ardından iki ülke vize süreçlerini askıya almıştı.

    ABD Büyükelçisi John Bass, Türkiye’deki görevinden ayrılmadan önce biraraya geldiği Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerine şu mesajları da verdi:Son dakika: ABD Büyükelçisi çok tartışılan iddiaya yanıt verdi

    * ABD konsolosluk görevlisinin tutukluluğuna ilişkin bilgi alamadık ama temaslar sürüyor.

    * Vize hizmetlerini durdurma kararı ABD hükümeti tarafından alındı.

    * Metin Topuz Uyuşturucuyla Mücadele Organize Suçlar’da görevliydi. Bu işbirliği sayesinde birçok uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Görev tanımını aşıp başka irtibatlar kurduysa bununla ilgili diğer bilgileri görmekten memnuniyet duyarız.

    * ABD, bağımsız Kürdistan’ı desteklemiyor, Kürt koridorunu desteklemiyor, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını desteklemiyor. 

    * İncirlik konusunu Türk yetkililere sorun. Yürürlükte olan anlaşmalar var. Askerlerin giriş çıkışları da bu anlaşmalara bağlı.

    * Her hükümet, yabancı temsilcilerle nasıl ilişki kuracağını kendi belirler. Buna saygı duyuyoruz.

    * 9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu.

    * Bu hafta sonu ayrılıyorum.

    * Fetullah Gülen'in iadesi yargı konusu. Bu talep diğer iade taleplerinden ayrı tutulmuyor. ABD hukuk sisteminde masumiyet karinesi temel ilkedir.

     

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    Etiketler: John Bass , Vize krizi , Metin Topuz , son dakika
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