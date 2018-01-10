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    Son dakika! ABD Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı dışişlerine çağrıldı

    Hürriyet Haber
    10.01.2018 - 18:22 | Son Güncelleme:

    Ankara, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'i Suriye'deki gelişmelere ilişkin görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

    Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesinin gündeme geldi.

    Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

    ANLAŞMA UYARINDA 12 GÖZLEM NOKTASI BULUNUYOR

    Astana’da Rusya ve İran ile varılan uzlaşma uyarınca muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde çatışmasızlığı izlemek için Türkiye’nin 12 ayrı gözlem noktası kurması kararlaştırılmıştı.

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    Türkiye’nin halihazırda üç gözlem noktası oluşturduğu ve yaklaşık 500 askerinin gözlemci olarak bulunduğu belirtiliyor. Esad rejimi son günlerde İdlib’in güneyinde kuzeye doğru bir operasyon başlatmış, buna İranlı milislerin karadan Rusya’nın da havadan destek verdiği belirtilmişti.

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    Etiketler: son dakika , ihaber , haberler , haber
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