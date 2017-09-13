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    AB Komisyonu'ndan Türkiye'yi kızdıracak açıklama

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 12:19 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 12:19

    AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin öngörülebilir gelecekte AB'ye üye olamayacağını söyledi.

    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB dönem başkanı Letonya'nın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesine yönelik açıklamalarına rağmen, gerilimi tırmandıran açıklamalar yaptı. Juncker, Türkiye'nin AB'den uzaklaşmakta olduğunu savunarak, 'Öngörülebilir gelecekte' Türkiye'nin birliğe üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.

    Juncker, "AB, Türk halkına her zaman elini uzatacak fakat Türkiye, üyelik müzakerelerinin başarısız olması için zemin hazırlıyor gibi görünüyor" şeklinde ifadeler kullandı.

    Etiketler: AB , Türkiye , Juncker
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