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    Son dakika... AB Bakanı'ndan Merkel'e sert yanıt

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 10:37Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 10:55

    AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya Başbakanı Merkel'in, Gümrük Birliği anlaşmasıyla ilgili açıklamalarına cevap verdi. Bakan Çelik, "Talihsiz bir açıklama. Şunun altını çizmek gerekir. AB'ye bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir. AB için zaaf oluşturacak bir açıklama bu. AB'yi zayıflatmak isteyenlerin yaptığı bir açıklamadır" dedi.

    Bakan Çelik: "Adil Öksüz meselesi çok açık. Biz Almanya ile dost bir ülkeyiz, müttefikiz. Tarihsel bir derinliğe sahip ilişkilerimiz, tarihsel derinliğe ve bugünkü iş birliğimizin kapasitesine uygun bir tavır bekliyoruz. Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz" dedi.

    Çelik: "(Almanya'da) Hükümeti temsilen bir sözcüye soruldu. 'Adil Öksüz Almanya'da mı?' diye. Söylediği şudur. 'Ben bunu teyit edemem. Yalanlayamam da doğrulayamam da.' Bunun diplomaside ne manaya geldiğini biliyoruz. Hiçbir demokratik devlet, hiçbir meşru devlet herhangi bir teröristi barındırmamalıdır" açıklamasını yaptı.

    Etiketler: AB Bakanı Ömer Çelik , ALMANYA , Son dakika , MERKEL
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