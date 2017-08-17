Son dakika... AB Bakanı'ndan Merkel'e sert yanıt

Bakan Çelik: "Adil Öksüz meselesi çok açık. Biz Almanya ile dost bir ülkeyiz, müttefikiz. Tarihsel bir derinliğe sahip ilişkilerimiz, tarihsel derinliğe ve bugünkü iş birliğimizin kapasitesine uygun bir tavır bekliyoruz. Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz" dedi.

Çelik: "(Almanya'da) Hükümeti temsilen bir sözcüye soruldu. 'Adil Öksüz Almanya'da mı?' diye. Söylediği şudur. 'Ben bunu teyit edemem. Yalanlayamam da doğrulayamam da.' Bunun diplomaside ne manaya geldiğini biliyoruz. Hiçbir demokratik devlet, hiçbir meşru devlet herhangi bir teröristi barındırmamalıdır" açıklamasını yaptı.