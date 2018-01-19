Son dakika... AA duyurdu! Rus askerleri çekiliyor

Türkiye sınırına yakın 170 Rus askerinin 17 km güneye doğru çekileceği belirtildi.

AA’nın Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrılıyor.

Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Esad rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı.

BİR KISMI HÂLÂ AFRİN'DE

Rus askeri polisinin bir kısmı halen Afrin’de bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova’da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı.

Rus birliklerini çekilmeden önce bulundukları alanı gösteren grafik...

ÖSO GÜÇLERİ, AFRİN SINIRINDA NÖBETTE

Türkiye'nin olası operasyonunun ardından gözlerin çevrili olduğu terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin ile sınır komşusu olan Suriye'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri eli tetikte görev yapıyor.

Özgür Suriye Ordusu güçlerine bağlı gruplar, Afrin sınırında oluşturulan çok sayıdaki kontrol noktası ve mevzide konuşlandı. Onlarca ÖSO askeri, oluşturulan mevzi ve siperlerde eli tetikte sürekli olarak Afrin tarafında yaşanan hareketliliği gözlemliyor. Ağır silahlarla siperde nöbet tutan ÖSO güçleri zaman zaman Afrin bölgesindeki PYD'lilerin düzenlediği saldırılara da anında karşılık veriyor. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...