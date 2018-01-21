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    Son dakika... Afrin'e kara harekatı başladı! Top sesleri duyuluyor

    AFRİN/İDLİB/ANKARA (AA)
    21.01.2018 - 08:35 | Son Güncelleme:

    Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), örgüte yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. Operasyonun başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyulmaya başlandı.

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    • Afrin Harekatı başladı İşte ilk fotoğraflar
    • Afrin Harekatı başladı İşte ilk fotoğraflar
    • Afrin Harekatı başladı İşte ilk fotoğraflar
    • Afrin Harekatı başladı İşte ilk fotoğraflar

    Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.

    TOP SESLERİ DUYULUYOR

    ÖSO'nun operasyonu başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyuluyor. ÖSO birlikleri sınırdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye başlarken, sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi.
    Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu. 

    TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.
    Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

    Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

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    Etiketler: operasyon , son dakika
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