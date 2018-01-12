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    Son dakika: 70 öğretmen için gözaltı kararı

    İHA
    12.01.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

     Ankara merkezli 16 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan okullarda çalışan 70 öğretmenin yakalanması için operasyon başlatıldı.

    Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan okullarda çalıştıkları belirlenen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı.

    Şüphelilerden bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla örgütün finans kurumu Bank Asya'ya para yatırdıkları belirtildi.

    Zanlıların gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

     

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    Etiketler: fetö operasyonu , gözaltı kararı
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