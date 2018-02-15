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    Son dakika:7 gün önce görevden alınan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

    İHA
    15.02.2018 - 12:38 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde görevden alınan eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu ve bazı polisler, yürütülen bir soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanıyor.

    BİR HAFTA ÖNCE GÖREVDEN ALINMIŞTI

    Daha önce Spor Güvenliği Şube Müdürü olan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, bir hafta önce görevden alınarak müdüriyet emrine çekilmişti. Kocaoğlu'nun yerine ise Eğitim Şube Müdürü olan Murat Işık getirilmişti.

    Son dakika:7 gün önce görevden alınan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

    İNÖNÜ STADI SALDIRISINDA YARALANMIŞTI

    İbrahim Kocaoğlu, Beşiktaş’ta İnönü Stadı önünde gerçekleştirilen, polis ve sivil 44 şehidin olduğu saldırıda yaralanarak ölümden dönmüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hakan Özköse ve Candaş Tolga Işık, hastanede İbrahim Kocaoğlu'nu ziyaret etmişti.

    Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü değiştiKadıköy İlçe Emniyet Müdürü değişti

     

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    Etiketler: İbrahim Kocaoğlu , gözaltı , eski kadıköy emniyet müdürü , son dakika
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