Son dakika:7 gün önce görevden alınan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

BİR HAFTA ÖNCE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Daha önce Spor Güvenliği Şube Müdürü olan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, bir hafta önce görevden alınarak müdüriyet emrine çekilmişti. Kocaoğlu'nun yerine ise Eğitim Şube Müdürü olan Murat Işık getirilmişti.

İNÖNÜ STADI SALDIRISINDA YARALANMIŞTI

İbrahim Kocaoğlu, Beşiktaş’ta İnönü Stadı önünde gerçekleştirilen, polis ve sivil 44 şehidin olduğu saldırıda yaralanarak ölümden dönmüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hakan Özköse ve Candaş Tolga Işık, hastanede İbrahim Kocaoğlu'nu ziyaret etmişti.

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