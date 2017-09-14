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    5 yıldızlı otelde güvenlik skandalı iddiası

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    14.09.2017 - 10:00 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 10:29

    Tatil için Ankara’dan Antalya’nın Manavgat ilçesine gelen güzellik uzmanı Sinemis Başlı, ailesi ile birlikte konakladığı 5 yıldızlı otelde hırsızlık mağduru olduğunu iddia ederek jandarmaya başvurdu.

    Yaşadıklarını Hürriyet muhabirine anlatan Başlı, “Otele kayıt yaptırıp odamıza yerleştik. 5 yıldızlı otelde güvenlik skandalı iddiası
    Aynı gün otelin havuz ve plajını kullandıktan sonra odamıza çıktık. Üzerimizi değişip akşam yemeği için restorana indik” dedi.

    ‘PIRLANTAMI ÇALDILAR’

    “Odaya döndüğümüzde tam bir şok yaşadım” diyen Başlı, “Yatmak için hazırlanırken 5 taş pırlanta yüzüğümün ve 1500 liraya yakın nakit paramın yerinde olmadığını gördüm. Bütün odayı defalarca aradım. Aradıklarımı bulamayınca otel yönetimine haber verdim” diye konuştu.

    ‘KAMERA YOKMUŞ’

    Otel yönetiminin kendilerine ilgisiz davrandığını söyleyen Başlı, şöyle devam etti: “Bana oda giriş çıkışlarını gösteren güvenlik kamerasının bulunmadığını söylediler. Buna inanamadım. ‘Nasıl olurda 5 yıldızlı bir otelde kamera olmaz’ dedim. Beni terslediler. Temizlik personelleriyle görüşmeme izin verilmeyince hemen jandarmayı aradım.”

    ‘OTELDEN KOVULDUK’

    “Otele olay yeri inceleme ekipleri geldi. Odamızda parmak izi incelemesi yaptılar. İşin daha vahimi otel yönetimi ‘Olayın daha fazla büyümesini istemiyoruz’ diyerek bizi otelden resmen kovdu. Hem malımız çalındı, hem de tatil hakkımız elimizden alındı. Daha sonra öğrendim ki kaldığımız otelde bir çocuk yine sorumsuzluk yüzünden boğularak can vermiş. Ben hukuki olarak bu işin peşini asla bırakmayacağım.”

    AÇIKLAMA YOK

    Suçlamaların hedefinde kalan otel yönetimi ise olayın adli mercilere ulaştırıldığını belirterek konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmayacağını belirtti.

     

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    Etiketler: Son dakika , Tatil , Turizm , ANTALYA
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