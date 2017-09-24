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    Son dakika... 43 TSK mensubuna Bylock operasyonu

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 11:24 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 11:59

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 24 ayrı adrese sabah saatlerinde son dakika operasyonu düzenledi. TSK mensubu 43 şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında, 24 ayrı adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

    Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından sabah saatlerinde FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 43 Türk Silahlı kuvvetleri mensubu hakkında operasyon başlatıldı.

    Şüphelilerin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulamadı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Şüphelilere ait ev ve iş yeri adreslernde arama da yapıldığı bildirildi. 24 ayrı noktada operasyon devam ediyor.

     

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    Etiketler: Son dakika , TSK , FETÖ , Operasyon
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