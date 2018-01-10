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    Son dakika! 4 subay 'FETÖ'cüyüm diye' teslim oldu

    ANKARA (AA)
    10.01.2018 - 16:45 | Son Güncelleme:

    FETÖ'cü yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonrası Kara ve Deniz Kuvvetleri'nden 4 muvazzaf subay daha polise teslim oldu.

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 muvazzaf subayın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldukları ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri öğrenildi.

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    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 yarbay polise teslim oldu.

    FETÖ mensubu olduklarını beyan eden subayların, etkin pişmanlıktan yararlanmak için Emniyet'e başvurduğu öğrenildi. Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

     

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    Etiketler: subay
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