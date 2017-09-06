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    Son dakika... 4 ilde sıcak çatışma: 16 terörist öldürüldü

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 13:39 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 13:42

    İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan operasyonlarda bugün Şırnak'ta 5, Ağrı'da 5, Muş'ta biri yaralı 5 ve Mersin'de bir olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirildi.

    İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde yapılan operasyonlarda bugün Şırnak'ta 5, Ağrı'da 5, Muş'ta biri yaralı 5 ve Mersin'de bir olmak üzere 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Ülke genelinde yapılan opersayonlarda 16 terörist etkisiz hale getirilmiștir. Şırnak’ta 5, Ağrı’da 5, Muş’ta 5 ( 1'i yaralı), Mersin’de 1 olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

    Şırnak İli Uludere İlçesi Berhancı Deresi Bölgesin’de yapılan askeri operasyonlar sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

    Ağrı Diyadin İlçesi Şahgül Yaylası Kırsalında Yakın Hava Desteği ile bugün gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 5 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

    Mersin Yenişehir İlçesi 50’ncı Yıl polis Merkez Amirliği önünde 6 Eylül 2017 Çarşamba günü üzerinde canlı bomba yeleği olan DEAŞ terör örgütü mensubu bir kişi ölü olarak ele geçirilmiştir.

    Muş Merkez İlçe Alaniçi Köyü kırsalında Yakın Hava Destekli operasyonlar sonucunda; 4 BTÖ mensubu ölü, 1 BTÖ mensubu yaralı olarak, 2 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf ile birlikte ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.

    Etiketler: içişleri bakanlığı , terörist , PKK , çatışma , Operasyon
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