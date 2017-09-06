Son dakika... 4 ilde sıcak çatışma: 16 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde yapılan operasyonlarda bugün Şırnak'ta 5, Ağrı'da 5, Muş'ta biri yaralı 5 ve Mersin'de bir olmak üzere 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Ülke genelinde yapılan opersayonlarda 16 terörist etkisiz hale getirilmiștir. Şırnak’ta 5, Ağrı’da 5, Muş’ta 5 ( 1'i yaralı), Mersin’de 1 olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Şırnak İli Uludere İlçesi Berhancı Deresi Bölgesin’de yapılan askeri operasyonlar sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ağrı Diyadin İlçesi Şahgül Yaylası Kırsalında Yakın Hava Desteği ile bugün gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 5 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Mersin Yenişehir İlçesi 50’ncı Yıl polis Merkez Amirliği önünde 6 Eylül 2017 Çarşamba günü üzerinde canlı bomba yeleği olan DEAŞ terör örgütü mensubu bir kişi ölü olarak ele geçirilmiştir.

Muş Merkez İlçe Alaniçi Köyü kırsalında Yakın Hava Destekli operasyonlar sonucunda; 4 BTÖ mensubu ölü, 1 BTÖ mensubu yaralı olarak, 2 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf ile birlikte ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.