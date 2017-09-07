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    Son dakika... 35 asker hakkında gözaltı kararı

    MERSİN (İHA)
    07.09.2017 - 09:46 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 09:47

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aralarında 6 üsteğmen, 25 astsubayın bulunduğu 35 asker hakkında el koyma ve gözaltı kararı alındığını, 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenleneceğini bildirdi.

     

    Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına ilişkin olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmalar kapsamında, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak çalışmalar yapıldığı belirtildi. Çalışmalar doğrultusunda, terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 6 üsteğmen, 25 astsubay, 3 uzman çavuş ve 1 uzman er hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca el koyma ve gözaltı kararı aldırıldığı kaydedilerek, 16 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, gözaltı kararı aldırılan askerlerden 33’ünün halen görevde, 2’sinin ise emekli oldukları belirtildi.

    Etiketler: Son dakika , Mersin , Asker , FETÖ , gözaltı kararı
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