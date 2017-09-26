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    Son dakika... 33 öğrenci hastaneye kaldırıldı

    DHA
    26.09.2017 - 22:38 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 00:54

    DİYARBAKIR’ın Kocaköy İlçesi’nde taşımalı eğitim veren bir okulda öğrenim gören 33 öğrenci, yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

    Kocaköy Orta Okulu’nda öğle yemeğinden öğrencilere tavuklu pilav, mercimek çorbası, üzüm ve mandalina verildi. Akşam saatlerinde bazı öğrencilerde ateş, ishal ve kusma şikayate görüldü. Rahatsızlanan 33 öğrenci, aileleri tarafından Kocaköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bu öğrencilerden 6’sı, ailelerinin talebi üzerine Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Kocaköy Devlet Hatsanesi’ndeki 27 öğrenci, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

    KAYMAMAK TURHAN: 33 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

    Kocaköy Kaymakamı Yusuf Turhan, yaptığı açıklamada adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

    "26.09.2017 tarihinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim öğretim görmekte olan öğrencilerimize menüde tavuklu pilav, mercimek çorbası ve üzüm veya mandalina verilmiştir. Dağıtımı yapılan yemekten 1916 öğrencimiz yemek yemiştir. Yemek yiyen öğrencilerimizden, saat 17.20 civarında kusma şikayeti ile Kocaköy Ortaokulumuzdan bir öğrencinin Kocaköy Devlet Hastanesi’ne başvurması sonucu öğrenilmiştir. 33 öğrencimiz Kocaköy Devlet Hatsanesi’ne başvurmuş ve 6 öğrencimiz ailelerinin de talebi üzerine Diyarbvakır Çocuk Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin durumu takip edilmeke olup, saat 22.30 itibari ile Kocaköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altında öğrencimiz kalmamıştır. Gerkeli adli ve idari soruşturma açılmıştır."

     

    Etiketler: diyarbakır , zehirlenme , öğrenci
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