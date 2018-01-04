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    27 ilde operasyon... 58'i muvazzaf asker 70 gözaltı kararı

    AA
    04.01.2018 - 08:12 | Son Güncelleme:

    Konya merkezli 27 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, daha önce yakalanan örgüte dahil olduğu belirlenen askeri personel ve mahrem imamların ifadeleri doğrultusunda 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 58'inin muvazzaf asker, 12'sinin ise TSK'dan ihraç edilenler olduğu öğrenildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

     

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