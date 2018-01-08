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Son dakika... 25 askerin şehit olduğu patlama için flaş karar
Hürriyet Haber
08.01.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davada, emekli Albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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