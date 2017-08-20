Son dakika... 22 ilin emniyet müdürü değişti

22 EMNİYET MÜDÜRÜ YER DEĞİŞTİRDİ

“Emniyet Müdürleri Kararnamesi” ile 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile 22 İl Emniyet Müdürü’nün yeri değişti. Buna göre 10 il emniyet müdürü Polis Başmüfetişi olarak merkeze alınırken, 4 İl Emniyet Müdürü

Merkez Teşkilatı’ndaki birimlerde görevlendirildi. 8 İl Emniyet Müdürü’nün ise yerleri değiştirildi. Kararname ile 10 İl Emniyet Müdürü ilk defa göreve atanırken, 4 İl Emniyet Müdürü merkezdeki birim amirlerinden atandı. Ayrıca 3 Polis Okulu Müdürü ile merkezdeki 7 birim amiri değiştirildi.

OSMAN AK BURSA’YA

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak ise yeni kararname ile Bursa’ya atandı. Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise Adana Emniyet Müdürü olarak atandı. Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı merkeze alınırken yerine ise Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya atandı.

PROTOKOL KAVGASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ordu’nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası güreş şenliklerinde protokol tribününde Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz ile yaşanan arbede ile gündeme gelen Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik’te Polis Başmüfetişi olarak merkeze alındı. Çelik, olayların ardından İçişleri Bakanlığı’na başvurarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmesini talep ederek, yıllık izne ayrılmıştı. Çıkan arbedede protokolde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’ta ezilme tehlikesi geçirmiş ve şenliği terk etmişti. Ordu Emniyek Müdürlüğü’ne ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Mehmet Erduğan atandı.

EGM’DE DE YENİ DÖNEM

EGM’de de kritik değişikliklere gidildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımıcısı Servet Yıldız ile merkeze alınan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz’in yerine de atama yapıldı.









