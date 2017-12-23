2018 bütçesi kabul edildi

TBMM’de ki bütçe görüşmeleri görüşülerek iktidar milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Oylamadan sonra teşekkür için kürsüye çıkan Yıldırım milletvekillerine teşekkür etti.

Yıldırım konuşmasın ardından, önce MHP Lideri Devlet Bahçeli ve grubu, sonra HDP Grubunu ve CHP Grubunu ziyaret ederek teşekkür etti.

Yıldırım teşekkür konuşması için kürsüye çıktığı sırada onu basın locasının arkasında oğlu Erkam Yıldırım büyük bir dikkatle dinledi.

Babasının konuşması bittikten sonra ise salondan hemen ayrıldı.

ABD’YE: YANLIŞ HESAP KUDÜS’TEN DÖNER

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 2018 yılı bütçesinin Meclis’te kabulünün ardından yaptığı teşekkür konuşmasında Birleşmiş Milletler’de düzenlenen Kudüs oylamasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Amerika’nın kararına karşı 128 ülke hakkaniyetli bir duruş göstererek, kararı kınamış, adeta reddetmiştir. Beklenen olmuş, hak yerini bulmuştur. Yanlış hesap Kudüs’ten döner demiştik, nitekim dönmüştür. Bütün dünya ülkeleri neredeyse ittifak yaptı. Tehditlere rağmen ülkeler egemenlik haklarını korumuşlar ve boyun eğmemişlerdir. Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Zirvesi ile tutuşturduğu ateş tüm dünyada yankılandı. Dünya 1’den büyük olduğunu göstermiştir. Aklıselimin galip gelmesi, çözüm konusunda ümitleri yeşertmiştir. İnsanlığın onuru kazanmıştır. Türkiye olarak bu kararın bu yönde çıkması için gayret gösterdik. Bu kararın arkasında duran BM üyesi ülkelere teşekkür ediyorum. Dünya farklı bir döneme girdi savaşlar, doğal felaketler ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemdeyiz. 3. çeyrekte son 6 yılın en yüksek büyüme oranına ulaştık. Türkiye’nin güçlü olması Filistin, Kudüs, Arakan, Yemen, Somali demektir. 2018 yılı bütçemiz ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacaktır.”