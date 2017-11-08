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    Son dakika! 20 milyonluk kentte bütün okullar kapatıldı

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 11:33 | Son Güncelleme:

    AFP haber ajansı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çok kirli hava koşulları nedeniyle bütün okulların kapatıldığını duyurdu. Başkent Yeni Delhi'de yaklaşık 20 milyon kişi yaşıyor.

    Yeni Delhi'nin Sağlık Bakanı, "Kötüleşen hava kalitesinin ardından çocuklarımızın sağlığının tehlikeye atılamayacağı kararını verdik. Pazar gününe kadar bütün okulların kapatılması talimatını verdik" açıklamasında bulundu. 

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    Etiketler: hindistan , son dakika
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