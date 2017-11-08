Son dakika! 20 milyonluk kentte bütün okullar kapatıldı

Yeni Delhi'nin Sağlık Bakanı, "Kötüleşen hava kalitesinin ardından çocuklarımızın sağlığının tehlikeye atılamayacağı kararını verdik. Pazar gününe kadar bütün okulların kapatılması talimatını verdik" açıklamasında bulundu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.