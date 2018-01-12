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    Son dakika... 1823 kişi görevine iade edildi, 262 kişi ihraç edildi

    DHA
    12.01.2018 - 04:00 | Son Güncelleme:

    Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. FETÖ’nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823’ü de görevlerine iade edildi.

    697 sayılı KHK’nın Resmi Gazete’de yayımlanması ile 262 kişi görevlerinden ihraç edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’dan 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından da 214 kişi görevlerinden ihraç edilenler arasında yer aldı. Yeni KHK ile ayrcıa bir televizyon ve bir radyo kanalı da kapatıldı.

    FETÖ’nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823’ü de görevlerine iade edildi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı.

     

     

    Etiketler: son dakika , göreve iade
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