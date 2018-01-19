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    Son dakika... 115 hamile çocuk skandalıyla ilgili flaş gelişme

    AA
    19.01.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

    Hürriyet.com.tr'nin duyurduğu, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın bildirilmediği iddialarına ilişkin, hastanede görevli 2 personel hakkında kamu davası açıldı.

    Hürriyet.com.tr'nin 17 Ocak'ta duyurduğu 115 hamile çocuk skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Skandalın ortaya çıkmasından sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 2 personel hakkında kamu davası açıldı.

    O SKANDAL NEDİR?

    Türkiye, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığını Hürriyet'in 17 Ocak tarihli haberiyle öğrenmişti.

    Ayrıntılar geliyor...

    Son dakika... 115 hamile çocuk skandalıyla ilgili flaş gelişme

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    Etiketler: gebelik , doğum vakaları , son dakika
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