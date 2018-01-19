Son dakika... 115 hamile çocuk skandalıyla ilgili flaş gelişme

Hürriyet.com.tr'nin 17 Ocak'ta duyurduğu 115 hamile çocuk skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Skandalın ortaya çıkmasından sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 2 personel hakkında kamu davası açıldı.
O SKANDAL NEDİR?
Türkiye, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığını Hürriyet'in 17 Ocak tarihli haberiyle öğrenmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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