Son anda yetişti... Böyle kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatillerini geçirmek için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen yüzlerce vatandaş halk plajına akın etti. Vatandaşlar yazdan kalma son günlerin tadını hem güneşlenerek, hem de denize girerek çıkarttı. Ancak denizin dalgalı olması sebebiyle zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Denize giren genç kız boğulma tehlikesi geçirdi. Onlarca tatilcinin gözleri önünde denize girip çıkan ve yardım isteyen vatandaşın yardımına plajda bulunan cankurtaranlar koştu. Jetski ile yardıma giden ekipler, genç kızı kurtarmayı başardı. Boğulma olaylarında herhangi bir can kaybının olmaması plajda bulunanları sevindirdi.