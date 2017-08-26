MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Son anda yetişti... Böyle kurtarıldı

    Son anda yetişti... Böyle kurtarıldı

    İHA
    26 Ağustos 2017 - 16:21Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 16:21

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız, ekipler tarafından kurtarıldı.

    Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatillerini geçirmek için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen yüzlerce vatandaş halk plajına akın etti. Vatandaşlar yazdan kalma son günlerin tadını hem güneşlenerek, hem de denize girerek çıkarttı. Ancak denizin dalgalı olması sebebiyle zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Denize giren genç kız boğulma tehlikesi geçirdi. Onlarca tatilcinin gözleri önünde denize girip çıkan ve yardım isteyen vatandaşın yardımına plajda bulunan cankurtaranlar koştu. Jetski ile yardıma giden ekipler, genç kızı kurtarmayı başardı. Boğulma olaylarında herhangi bir can kaybının olmaması plajda bulunanları sevindirdi.

    Son anda yetişti... Böyle kurtarıldı

    Son anda yetişti... Böyle kurtarıldı

    Etiketler: Sakarya , Karasu , boğulma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri