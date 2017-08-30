Son anda kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’tan yüklediği çöpü Göğü mevkiinde bulunan çöp ayrıştırma tesisine götürmekte olan Şaban Öztürk’ün kullandığı 07 GOL 27 plaka ve 07 EOC 36 dorse plakalı tırın motorundan alevler yükselmeye başladı. Araç sürücüsünün kendisini güçlükle araçtan atarak canını kurtardığı yangına olay yerinin yakınında bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Aracın ön bölümü tamamen yandı.

"PATLAMA SESİ"

Araç sürücüsü Şaban Öztürk, her zaman olduğu gibi çöp tesisine çöp götürürken aracın ön bölümünün alt kısmında patlama sesi duyduğunu, alevlerin yükselmeye başlamasıyla birlikte aracı durdurarak kendisini araçtan dışarı attığını söyledi.