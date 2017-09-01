Son anda kurtardı, şoka girdi

Edinilen bilgiye göre, Kemer sahilinde denize giren Ukraynalı karı koca suda eğlenirken, Oleksi Zainchkovskyi suya dalıp çıkmaya başladı. Anastasia Zainchkovskaya, bir süre sonra kocasının hareketsiz kaldığını görmesi üzerine hemen müdahale etti. Eşinin kaskatı olduğunu fark eden Anastasia, gözyaşları içinde çevredekilerden yardım istedi.

Kıyıya çıkartılan Oleksi Zainchkovskyi, çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kocasının kontrolleri yapılırken, yaşadığı olayın şokunu atlatamadığı görülen Anastasia'nın gözyaşları dinmek bilmedi.

Oleksi Zainchkovskyi’nin yapılan muayenesinde akciğerlerine önemli ölçüde su kaçtığı tespit edilince Antalya’ya sevk edilmesine karar verildi. Oleksi acil müdahale odasında sevk için hazırlanırken birden fenalaşıp yere düşünce, kendisine yardım etmekte olan eşi Anastasia Zainchkovskaya çığlık çığlığa yeniden ağlamaya başladı. Görevliler Oleksi Zainchkovskyi’yi kendine getirmeye çalışırken, genç kadını da bir tur operatörü firmasının yetkilisi olan Madonna Çokan sakinleştirmeye çalıştı.

Oleksi Zainchkovskyi, daha sonra ambulansla Antalya'ya da özel bir hastaneye sevk edildi.