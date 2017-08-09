Son altı yılda yüzde 113 arttı

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, BİMER’e başvurarak, cezaevlerinde bulunan kadın sayısını ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin mahkûm kliniğindeki muayene sayılarını sordu. Adalet Bakanlığı’ndan verilen yanıtta şu bilgiler yer aldı:

31 Aralık 2011’de ceza infaz kurumlarında bulunan toplam kadın hükümlü ve tutuklu sayısı 4 bin 539 iken bu sayının 2015 yılında 6 bin 403’e, 2016 yılında 8 bin 291’e, 30 Haziran 2017’de ise 9 bin 662’ye yükseldiği görüldü.

Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen verilere göre de 2012 yılında 49 bin 612 olan mahkûm kliniği muayene sayısı 2015 yılında 96 bin 841’e yükseldi. Bu üç yılda yüzde 95’lik bir artışın olduğu dikkat çekti. Bu sayı 2016 yılında ise 468 bin 844’e çıktı. 2017 ocak ve mayıs aylarında mahkûm kliniği muayene sayısı ise 242 bin 737 olarak belirtildi. Nazlıaka, “15 Temmuz darbe girişimi öncesi rakamlar dikkate alındığında 2011 ile 2015 döneminde, yani dört yılda yetişkin kadın hükümlü ve tutuklu sayısı yüzde 41artmıştır. Bu artış 2011 ile 2017 arasında yüzde 113” dedi.