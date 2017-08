Son afetlerin maliyeti 300 milyon TL

TSB Başkanı Can Akın Çağlar, 18 Temmuz’daki sel baskını sonrası sigorta şirketlerine 116 milyon TL’lik 7 bin hasar ihbarı yapıldığını, 21 Temmuz’daki Gökova depreminde 12 milyon liralık 800 adet hasar ihbarı alındığını ve 27 Temmuz’da da İstanbul’daki sel ve doluda 168 milyon liralık 22 bin adet hasar ihbarı geldiğini belirterek, son üç olayın sigortaya maliyetinin 300 milyon lirayı bulduğunu kaydetti. Çağlar, “Kasko sigortası açısından dolunun yarattığı zarar araç başına kaporta hasarı 3 bin 500 lira, cam hasarı ise bin lira civarında. Depremde ise ortalama konut hasarı ise 6 bin lira” dedi.

DEVLETE BIRAKMAYALIM

Ekonomik kayıpların telafisi için sektör olarak yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulan Can Akın Çağlar, her 4 kişiden 3’ünün konut sigortası olmadığını, her 2 işletmeden birinin yangın sigortası bulunmadığını ve her 3 kişiden 2’sinin kasko sigortası olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: “İklim değişikliği nedeniyle doğal afet riski artıyor. Ülkemizdeki düşük sigortalılık oranı nedeniyle vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın ciddi hasar maliyetleri ile karşılaşma riski her geçen gün büyüyor. Bu maliyetlerin tamamı devlet üzerinde bırakılmamalı. Sigorta poliçeleri sanıldığı kadar pahalı değil, sigortacılık sadece hasar ödeyen bir sektör de değil; aynı zamanda risk yönetimi danışmanlığı yapıyor. Sigorta bilinci ve sigortalılık oranının arttırılması insanımız ve ülkemiz adına çok önemli.”

VATANDAŞ PANİK OLMASIN

Can Akın Çağlar, “Kasko sigortası genel şartlarında sigortalıların 5 iş günü içinde hasarlarını bildirmeleri gerektiği yazıyor ve bu süre dün bitti. Sigortalı mağdur mu olacak?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Genel şartlarda böyle bir süre olsa da Ticaret Kanunu’nda zaman aşımı süresi 2 yıl. Ayrıca bu yaşananlar doğal afet, dolayısıyla sigortalıların panik yapmasına gerek yok, hiçbir şirket ödemiyorum demez” dedi.