Son 5 yılın en iyi performansı

Yabancı yatırımcıların Türk hisse senedi ve tahvillerinden son iki haftada çok küçük çıkışlar yaptığı görülse de, yılın ilk 7 ayındaki giriş, son 5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2017'nin ilk 7 ayında Türk hisse senedi ve tahvillerine 8 milyar 239 milyon dolarlık giriş oldu. Bu rakam ilk 7 aylık dönem dikkate alındığında son 5 yılın en iyi performansına işaret ediyor.

Business HT'nin haberine göre Türk varlıkları 2011 ve 2012'nin ilk 7 ayında 10 milyar dolar üzerini görmüş, o dönemden sonra 7 ayda yaşanan girişler gerilemeye başlamıştı. 2015'de yılın ilk 7 ayında hisse senedi ve tahvillerden net 4,9 milyar dolarlık çıkış yaşanmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin Türk varlıkları üzerinde etkili olduğu 2016 yılında ise ilk 7 ayda pozitif rakamlar kaydedilmiş ve bu süreçte 3,4 milyar dolarlık giriş kaydedilmişti.

2017'nin ilk 7 ayındaki performans bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Türk varlıklarına girişin yüzde 137 arttığı görüldü.

NOT İNDİRİMLERİNİN ETKİSİ SINIRLI OLDU

Türk varlıklarına yönelik 2017'de görülen ilgi, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'ye yatırım yapılabilir notu vermediği dönemde geldi. S&P 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hemen ardından Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin altındaki notunu bir kademe daha düşürürken, Moody's de Eylül 2016'da Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekti.

2017'nin başında da Fitch'in not indirim kararı gelmişti.