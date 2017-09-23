Son 7 ayın zirvesini gördü

Uluslararası en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham Petrol ün varil fiyatı yaklaşık son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent türü Petrol ün varil fiyatı pazartesi gününden bu yana yüzde 2,4 yükselirken 56,91 dolara kadar tırmandı ve 1 Marttan beri en yüksek seviyesine çıktı.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yaptığı açıklamaya işaret ederek küresel piyasada ham petrol arz fazlasını düşürmek için petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisine devam ettiğini vurguladı.

OPECten yapılan açıklamada, OPEC üyesi ve üye olmayan petrol üreticisi ülkelerin 1 Ocak 2017de yapılan üretim kesintisi anlaşmasına uymaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında OPEC üyesi ülkelerin toplam üretimlerini günlük ortalama 1,8 milyon varil düşürmesi gerektiği kaydedilirken, OPEC ve OPEC dışındaki ülkelerin söz konusu kesinti miktarına uyum oranının ağustosta yüzde 116ya çıktığı vurgulandı.