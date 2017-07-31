Son 31 yılın en büyük krizi: Soğuk Savaş diplomasisi

SEÇİMİ kazanmasında Rusya’nın parmağı olduğu iddia edilen ve göreve gelişinin başlarında Moskova ile karşılıklı olarak sıcak bir iletişime geçen ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Rusya ile son 31 yıldır yaşadığı en büyük diplomatik krizle karşı karşıya kaldı. Akıllara Soğuk Savaş dönemindeki diplomatik çatışmalar geldi. ABD Kongresi’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı alması ve Trump’ın da bunu onaylayacağı sinyali vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün yaptığı açıklamada ABD’nin tavrının değişmesini beklediklerini ama bunun yakında olacağına dair bir işaret olmadığını belirterek, Amerikalı diplomatların ve Amerikan temsilciliklerinde çalışanların büyük bir kısmının görevine son vereceklerini ifade etti. Putin, “Diplomat ve teknik çalışan olarak Rusya’da (Amerikan temsilciliklerinde) görev yapan binden fazla personel var. Bunlardan 755 kişi faaliyetlerini durduracak” dedi. Moskova’nın cuma günü aldığı bu karar 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

ÇOĞU RUS PERSONEL

Rusya, Amerikan temsilciliklerinin kullandığı iki binaya da ağustos ayıyla birlikte el koyma kararı almıştı. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya’da ABD’nin diplomatik misyonlarındaki görevli sayısı bin 200. Rus tarafının 755 kişiyi görevden almasıyla Amerikan elçilik ve konsolosluklarında çalışan diplomat ve görevli sayısının 445’e düşeceği ifade ediliyor. Bu sayı, ABD’deki Rus diplomatik merkezlerindeki görevli kişi sayısıyla aynı. Öte yandan, söz konusu 755 kişinin büyük çoğunluğu Rusya’daki Amerikan diplomatik kurumlarında çalışan Rus vatandaşı personel.1986’da ABD’nin Sovyet fizikçi Gennadi Zakharov’u casusluktan tutuklaması üzerine benzer bir kriz çıkmıştı.

OBAMA’NIN HAMLESİYLE BAŞLAMIŞTI

Eski ABD Başkanı Obama, aralık ayında ABD’deki 2 Rus diplomatik merkezini istihbarat amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle kapatmış, 35 Rus diplomatı sınırdışı etmişti. Putin yönetimi ise Trump yönetimine şans tanımak için karşı hamlede bulunmamıştı. Putin’in, Rus temsilcilikleri geri istediği, ancak Trump’tan olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.