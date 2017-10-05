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    Hürriyet >Gündem>Son 3 ay! 700 bin doların sırrı hâlâ çözülemedi

    Son 3 ay! 700 bin doların sırrı hâlâ çözülemedi

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 07:22 | Son Güncelleme:

    Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun villasındaki 700 bin doları tutanağa geçirmeyen polisler hakkındaki dava karara bağlanamazsa yıl sonunda zaman aşımına girecek.

    İstanbul Bahçeşehir’deki villada 2009 yılında kız arkadaşı Münevver Karabulut’u hunharca katleden ve ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun cinayet davası çözüldü. Ancak, villadaki 700 bin doları tutanağa geçirmedikleri ve kamera kayıtlarını sildikleri iddiasıyla 6 polis hakkında açılan dava 7 yıldır çözülemedi. Mahkeme, villaya ait kamera görüntülerinin nasıl bir yöntemle silindiği, görüntülerin CD veya DVD’ye aktarılmaya çalışılıp çalışılmadığı, silinen görüntülerin geri dönüşüm kutusunda olup olmadığı hususlarına cevap bulamadı.

    İddianamede, polislerin villaya ait kamera kayıtlarını yeterince incelemedikleri, iddia edildi.

    21. DURUŞMADA DA SONUÇ YOK

    Dava yıl sonuna kadar karara bağlanamazsa 2018’de zamanaşımına girecek. Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, mahkemeye bir dilekçe vererek cinayetle ilgili davanın dahi karara bağlandığı ancak yıllardır devam bu davanın 21. duruşmasına rağmen hala çözülmediğine dikkat çekti. (Akşam)

     

     

    Etiketler: münevver karabulut , cem garipoğlu , kayıp servet
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