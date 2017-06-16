Son 20 yılın önemli olaylarına ne kadar hâkimsin?

Not: Yarışma 9 Temmuz’a kadar devam edecektir. Katılım koşulları bu doğrultuda güncellenmiştir.
YARIŞMANIN KAZANANLARI
Gülcan Özeren
Hatice İlay
Metehan Demirci
Nafiye Demir
Gülşen Ger
Yılmaz Uryan
Batuhan Geylani
Murat Aktaş
Cemil Duru
Leman Duru
Oğuz Muslukal
Melisa Uryan
Zehra Özeren
Tacim Ates
F. Duru Aktaş
Murat Yerli
Selda Seren Turan
Fatma Önal
Alperen Karaoğlu
Cihan Emre Koç
Yedekler
Erol Önal
İlhan Topcu
Aydoğan Mustafa Akpınar
Safiye Ateş
Hakan Turan
Kevser Kavrık
Şenol Şentürk
Fırat Işık
Furkan Aksu
Rabia Akdağ