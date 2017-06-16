Son 20 yılın önemli olaylarına ne kadar hâkimsin?

Tam 20 yıldır Türkiye’de ve dünyada son dakika gelişmelerinden spor haberlerine, ekonomiden bilime, modadan magazine kadar nerede ne yaşanıyorsa hepsi hurriyet.com.tr’de. Sen de "Gündem benden sorulur, hiçbir haberi kaçırmam" diyorsan hurriyet.com.tr’deki son 20 yılda neler oldu testini en hızlı sen çöz, 20 ödülden birini kazan!

Not: Yarışma 9 Temmuz’a kadar devam edecektir. Katılım koşulları bu doğrultuda güncellenmiştir. YARIŞMANIN KAZANANLARI Gülcan Özeren

Hatice İlay

Metehan Demirci

Nafiye Demir

Gülşen Ger

Yılmaz Uryan

Batuhan Geylani

Murat Aktaş

Cemil Duru

Leman Duru

Oğuz Muslukal

Melisa Uryan

Zehra Özeren

Tacim Ates

F. Duru Aktaş

Murat Yerli

Selda Seren Turan

Fatma Önal

Alperen Karaoğlu

Cihan Emre Koç Yedekler Erol Önal

İlhan Topcu

Aydoğan Mustafa Akpınar

Safiye Ateş

Hakan Turan

Kevser Kavrık

Şenol Şentürk

Fırat Işık

Furkan Aksu

Rabia Akdağ