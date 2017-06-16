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    Son 20 yılın önemli olaylarına ne kadar hâkimsin?

    Hürriyet Haber
    16 Haziran 2017 - 14:08Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 16:24

    Tam 20 yıldır Türkiye’de ve dünyada son dakika gelişmelerinden spor haberlerine, ekonomiden bilime, modadan magazine kadar nerede ne yaşanıyorsa hepsi hurriyet.com.tr’de. Sen de "Gündem benden sorulur, hiçbir haberi kaçırmam" diyorsan hurriyet.com.tr’deki son 20 yılda neler oldu testini en hızlı sen çöz, 20 ödülden birini kazan!

    Not: Yarışma 9 Temmuz’a kadar devam edecektir. Katılım koşulları bu doğrultuda güncellenmiştir.

    YARIŞMANIN KAZANANLARI

    Gülcan Özeren
    Hatice İlay
    Metehan Demirci
    Nafiye Demir
    Gülşen Ger
    Yılmaz Uryan
    Batuhan Geylani
    Murat Aktaş
    Cemil Duru
    Leman Duru
    Oğuz Muslukal
    Melisa Uryan
    Zehra Özeren
    Tacim Ates
    F. Duru Aktaş
    Murat Yerli
    Selda Seren Turan
    Fatma Önal
    Alperen Karaoğlu
    Cihan Emre Koç

    Yedekler

    Erol Önal
    İlhan Topcu
    Aydoğan Mustafa Akpınar
    Safiye Ateş
    Hakan Turan
    Kevser Kavrık
    Şenol Şentürk
    Fırat Işık
    Furkan Aksu
    Rabia Akdağ

    Etiketler: #Son20Yılda , Hürriyet , Hurriyet.com.tr
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