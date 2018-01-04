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Mayıs 2015'ten beri böylesi görülmemişti

AA
04.01.2018 - 09:08 | Son Güncelleme:

Petrol fiyatları 68 doları aşarak Mayıs 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. İran'daki protestolar, üretim kısıntısı ve Aramco'nun halka arzı öncesi Suudi Arabistan'ın beklentileri fiyatları destekliyor.

Petrol fiyatlarında yukarı yönlü seyir sürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 68.15 dolara kadar tırmandı ve Mayıs 2015'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Petrol, 2018'e 66 dolar civarında başlamıştı.

Moodysten petrol tahminiMoody's'ten petrol tahmini

PETROLÜ NE DESTEKLİYOR?

OPEC ve Rusya'nın üretim kısıntısı anlaşmasıyla bir süredir yükseliş eğiliminde olan petrol fiyatları, geçtiğimiz ay petrol boru hatlarında yaşanan kesintilerle hızlı yükseldi.

Son günlerde ise İran'da yaşanan hükümet karşıtı protestolar petrol tarafında kaygıları artırdı ve fiyatları destekledi.

Diğer taraftan dünyanın en büyük halka arzı olması beklenen Aramco'nun borsa yolculuğundan önce Suudi Arabistan'ın petrol piyasasının bir dengeye kavuşmasını isteyeceği beklentisi de fiyatları destekliyor.

 

Etiketler: brent petrol
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