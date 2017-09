Son 14 yılda 85 bin birim yenilendi

Hürriyet’in gayrimenkul sektörünü en iyiyi teşvik etmek ve sektörün çözümüne destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Gelişen Bölgeler Zirvesi’nin 12.si İstanbul Ümraniye için yapıldı. Ümraniye Hekimbaşı Av Köşkü’nde gerçekleşen zirvede Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve gayrimenkul sektörü temsilcileri bir araya geldi. Son yıllarda Anadolu yakasının önemli merkezlerinden biri haline gelen Ümraniye ilçesi, ana arterlere yakınlığı sayesinde Avrupa yakasına da rahat erişim sağlanabilen bir bölge konumuna geldi. Hızlanan alternatif ulaşım ve altyapı çalışmalarıyla bölgenin değeri artarken, Ümraniye’de markalı konut, ofis, otel ve alışveriş merkezi yatırımları da hayata geçiyor. 50 bin kişinin çalışması beklenen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi de bölgenin gelişiminde önemli bir itici güç olacak.

HEDEF DEĞER KATMAK

12. Gelişen Bölgeler Zirvesi’nin moderatörlüğünü yapan Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, gerçekleştirilen zirvelerle bölgelere fayda sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi. İlçelerin her yönü ile tartışıldığını hatırlatan Sefer Levent, “Lokasyonu, yeni metro yatırımları ile gelişimini sürdüren Ümraniye’de hem konut hem de ofis pazarı önemli gelişim gösteriyor. Son yıllarda cazibe merkezi haline gelen Ümraniye kurumsal firmaların da dikkatini çekiyor. Büyük firmaların yeni adres olarak bu bölgeyi seçtiğini, gayrimenkul firmalarının da bölgeyi radarına aldığını görüyoruz” dedi.

Gelişen Bölgeler Zirveleri hakkında bilgi veren Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz ise “Her yıl kasım ayında gayrimenkul yarışması Sign of the City Awards’u düzenliyoruz. Gelişen Bölgeler Zirvesi de bunun bir alt kırılımı. İstanbul’da gelişen bölgeleri masaya yatırırken, İstanbul dışında gelişen ve gelişme potansiyeli taşıyan illere gidiyoruz. Amacımız sadece bölgelerin güzelliklerini anlatmak değil, aynı zamanda eksikleri gündeme getirmek ve sorunların çözümüne katkı sağlamak. 12’inci kez gerçekleşen zirvede bize destek olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve yardımcılarına, sponsorlarımız, Ant Yapı, Artaş İnşaat, CanPark AVM, Oryataş ve Sur Yapı’ya da teşekkür ederiz” dedi.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

12. Gelişen Bölgeler Zirvesi’ne Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Mürteza Zengin ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur’un yanı sıra bölgede proje geliştiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, CanPark Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, Oryataş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buğdaycı, Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay da katıldı. 13-14 yıl önce gecekonduları ve çöpleri ile gündemde olan Ümraniye’de bugün çok farklı bir tablo ortaya çıktığını belirten konuşmacılar, ilçe adına yapılan plan çalışmaları ve kentsel dönüşümle yeni bir sayfa açıldığını dile getirdi. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne ev sahipliği yapan bölgede çok sayıda markalı konut, ofis, otel ve alışveriş merkezi yatırımları yapıldığını belirten katılımcılar yeni metro ve tünel yatırımları ile ilçenin değerine değer katacağına dikkat çekti. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ada bazlı büyük kentsel dönüşüm projeleri başlatacaklarını açıklarken, gayrimenkul şirketlerinin patronları da “yeni yatırımlara varız” mesajı verdi. Gelişen Bölgeler Zirvesine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mürteza Zengin, düzenlenen toplantının önemine değindi ve “Siyasetin güncel sıcaklığı içerisinde bunların konuşuluyor olması son derece faydalı. Bu tür toplantıların devamını diliyorum” dedi.