Son 10 yılın moda ikonu seçilen Kendall Jenner ile konuştuk: Kimsenin yolundan yürümüyorum

Hayatı ‘Truman Show’ filmini aratmıyor. Evine kameralar yerleştirildiğinde 11 yaşındaydı, aradan 10 yıl geçti. Gözümüzün önünde büyüdü. Ailesi Kardashian’lar ne kadar ‘Her şeyi paylaş’ mottosuyla hareket etse de, o hep klanın kapalı kutusu oldu. 14 yaşında model olmaya karar verdi, beş sene içerisinde zirveye çıktı. Her dergi kapağında, her kampanyada onun yüzünü görüyoruz. İşinden başka hiçbir şeyden konuşmayı sevmiyor, özel hayatını gizli tutuyor, reality-show’da minimumda yer alıyor. Kendall ile konuştuk; İşte çok konuşulan Jenner’ın anlattıkları...

Kardashian ailesi denince aklımıza gelen ilk kelime ‘karmaşa.’ Bu durum sizi nasıl etkiliyor?

-Evet; bir karmaşa var gerçekten de. Ama buna kapılıp kapılmamak da tamamen sizin elinizde. Ben tüm bu gürültüye, drama kaptırmamaya çalışıyorum kendimi. Sadece hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Gencim, eğleniyorum, hayatın bana sunduklarının tadını çıkarıyorum. Şanslı olduğumun da farkındayım. Sevdiğim işi yapıyorum. Kendime ait bir tarzım, kendim için çizdiğim bir yolum var. Daha ne olsun ki?

Bir önceki röportajımızda “Bunlar daha bir şey değil, öyle hayallerim var ki” demiştiniz. Aradan bir buçuk sene geçti, sözünüzü tuttunuz. Her yerde siz varsınız. Sizi diğer modellerden bu kadar farklı kılan şey nedir?

-Herkesten farklıyım. Bu sadece yaşadığım hayatla ilgili bir şey değil; insanın özüyle ilgili mesele. Ben ‘orjinallik’ diyorum kısaca. Bence ben de bu var. İşleri kendi bildiğim gibi yapıyorum. İyi bir modelim ve dediğim gibi herkesten de farklıyım. Kimsenin yolundan yürümedim; korkusuzum. Kendim olmayı asla unutmadım hayatta... Bu da beni benzersiz kılıyor.



adidas Originals’ın global yüzü olan Kendall Jenner, kısa sürede elde ettiği şöhretinin kaynağını özgün ve benzersiz olmasına bağlıyor.

Orası kesin, kameraların önünde büyüyen başka bir top model bilmiyoruz. “Her şeyi paylaş” tüm ailenin hayat felsefesi adeta. Kız kardeşiniz Kylie bile yeni bir reality-show’a başladı. Ama siz kapalı kutusunuz. Nedir bu gizlilik, hayatı kamera önünde yaşamaktan yıldınız mı?

-Şöyle anlatayım: Sizden daha büyük kız kardeşlerinizle bu işe girişmenizin en büyük avantajı, onların yaşadıklarından dersler almanız. Onların tüm ilişkilerini televizyon kameralarının önünde yaşamasının sonuçlarını birinci elden gördüm. Ve kendime dersler çıkardım. Bu yüzden özel hayatımın gerçekten özel kalmasıyla ilgili bir prensibim var. Hayatı kendi kurallarıma göre yaşamayı sevdiğim doğru. Olabildiğince ‘normal’ yaşamayı seviyorum.Biraz gizem de her zaman iyidir.

8 Eylül’de New York Moda Haftası kapsamında ‘Son 10 Yılın Moda İkonu’ ödülünü alacaksınız. Sizin ikonunuz kimdi büyürken, kız kardeşleriniz mi?

-Bu zor bir soru, geçmişte beni etkileyen isimler olduğu, özellikle de kariyerimle ilgili örnek aldığım çok kişi var... Ama şu çok önemli: Tek bir ismin yolundan yürüyormuşum gibi bir izlenim vermek istemiyorum çünkü bu doğru olmaz. Kendi kişiliğimi, yaratıcılığımı ve disiplinimi oturtarak kendi yolumda yürümek en büyük idealim. O yüzden isim veremem.