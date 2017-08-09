 Son 10 yılın en iyi 10 filmi

2017 – Trainspotting 2
İlki 90'larda genç olanlar için adeta bir felsefe dersi olan film, Ewan McGregor, Kevin McKidd ve Kelly Macdonald gibi isimleri tekrar İskoçya’nın buhranlı havasında izlememizi sağlıyor.
2016 – Deadpool
Marvel karakterlerinin en eğlenceli ve en ağzı bozuk olanı Deadpool, Ryan Reynolds’un muhteşem performansıyla 2016 yılının büyük gişe başarısı yakalayan sürprizlerinden biriydi.
2015 – Mad Max (Fury Road)
Mel Gibson’ı yaratan efsane serinin yeniden çekiminde Charlize Theron ve Tom Hardy, susuz bir dünyada fena halde vahşileşmiş insanların kıyametini ekrana taşıdılar.
2014 – Whiplash
Dünyanın en sinir bozucu jazz grubu şefi ve yetenek, hırs ve cesaret gibi duygular arasında gidip gelen bir davulcunun bol ödüllü hikayesi 2014’ün kuşkusuz galibiydi.
2013 - The Hobbit
Peter Jackson, uzun bir aradan sonra tekrar bizleri Orta Dünya’ya götürdü. Gandalf’in önderliğinden tekrar büyük keyif aldık. Bilbo Bagins’in daha hızlı koşması için içimizden bağırdık ama fazlasıyla değdi.
2012- Django Unchained
Üstat Tarantino’nun insanlığa hediyesi olan bir eser daha. Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz gibi oyuncuların arasında kendine de ufak bir rol veren Tarantino, 2012 yılını daha çekilir bir hale getirdi.
2011 – Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm:2
Serinin son filminde artık düğüm çözüldü. Harry Potter ve kan davalısı Lord Voldemort’un büyük ve epik savaşı son buldu. Kazanan Potter ve 1,3 milyar dolar gişe hasılatıyla yapım şirketi oldu.
2010 – Zindan Adası
2010 yılında karşımıza Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese ortaklığının bir ürünü daha çıktı. Bol kasvet, şiddet ve paranoya içeren film gişe başarısının yanında ödüle de doydu.
2009 – Avatar
Efsane yönetmen James Cameron’un son dijital şaheseri Avatar, başlarına insanların musallat olduğu Na’vi ırkının hikayesini anlatıyor. Güzelim Pandora gezegenini ne hale sokuyoruz bileniz, sabahları uyanmak istemezsiniz.
2008 – Batman – Kara Şovalye
Kara Şovalye’nin muhteşem Joker yorumuyla zihinlere kazınan ve trajik bir şekilde hayatını kaybeden Heath Ledger ve usta oyuncu Christian Bale sayesinde yılın en iyi filmi olması kaçınılmazdı. Öyle de oldu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün