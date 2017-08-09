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Son 10 yılın en iyi 10 filmi

Bazıları milyonlarca dolarlık bütçelere sahip, bazıları göz kamaştıran özel efektlere. Başrol oyuncularına prestijli ödüller kazandıranlar da var, yönetmenlerini efsane konumuna getirenler de. Sinema sektörüne damga vurmuş son 10 yılın en beğenilen 10 filmini sizin için derledik. Aynı fikirde olanlar parmak kaldırsın.

Kaynak: Doğan Burda
09 Ağustos 2017 - 14:46:00

2017 – Trainspotting 2

İlki 90'larda genç olanlar için adeta bir felsefe dersi olan film, Ewan McGregor, Kevin McKidd ve Kelly Macdonald gibi isimleri tekrar İskoçya’nın buhranlı havasında izlememizi sağlıyor.

 Son 10 yılın en iyi 10 filmi

2016 – Deadpool

Marvel karakterlerinin en eğlenceli ve en ağzı bozuk olanı Deadpool, Ryan Reynolds’un muhteşem performansıyla 2016 yılının büyük gişe başarısı yakalayan sürprizlerinden biriydi.

 Son 10 yılın en iyi 10 filmi

2015 – Mad Max (Fury Road)

Mel Gibson’ı yaratan efsane serinin yeniden çekiminde Charlize Theron ve Tom Hardy, susuz bir dünyada fena halde vahşileşmiş insanların kıyametini ekrana taşıdılar.

Son 10 yılın en iyi 10 filmi
 

2014 – Whiplash

Dünyanın en sinir bozucu jazz grubu şefi ve yetenek, hırs ve cesaret gibi duygular arasında gidip gelen bir davulcunun bol ödüllü hikayesi 2014’ün kuşkusuz galibiydi.

Son 10 yılın en iyi 10 filmi
 

2013 - The Hobbit

Peter Jackson, uzun bir aradan sonra tekrar bizleri Orta Dünya’ya götürdü. Gandalf’in önderliğinden tekrar büyük keyif aldık. Bilbo Bagins’in daha hızlı koşması için içimizden bağırdık ama fazlasıyla değdi.

Son 10 yılın en iyi 10 filmi
 

2012- Django Unchained

Üstat Tarantino’nun insanlığa hediyesi olan bir eser daha. Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz gibi oyuncuların arasında kendine de ufak bir rol veren Tarantino, 2012 yılını daha çekilir bir hale getirdi.

 Son 10 yılın en iyi 10 filmi

2011 – Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm:2

Serinin son filminde artık düğüm çözüldü. Harry Potter ve kan davalısı Lord Voldemort’un büyük ve epik savaşı son buldu. Kazanan Potter ve 1,3 milyar dolar gişe hasılatıyla yapım şirketi oldu.

Son 10 yılın en iyi 10 filmi
 

2010 – Zindan Adası

2010 yılında karşımıza Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese ortaklığının bir ürünü daha çıktı. Bol kasvet, şiddet ve paranoya içeren film gişe başarısının yanında ödüle de doydu.

Son 10 yılın en iyi 10 filmi
 

2009 – Avatar

Efsane yönetmen James Cameron’un son dijital şaheseri Avatar, başlarına insanların musallat olduğu Na’vi ırkının hikayesini anlatıyor. Güzelim Pandora gezegenini ne hale sokuyoruz bileniz, sabahları uyanmak istemezsiniz.

 Son 10 yılın en iyi 10 filmi

2008 – Batman – Kara Şovalye

Kara Şovalye’nin muhteşem Joker yorumuyla zihinlere kazınan ve trajik bir şekilde hayatını kaybeden Heath Ledger ve usta oyuncu Christian Bale sayesinde yılın en iyi filmi olması kaçınılmazdı. Öyle de oldu.

Son 10 yılın en iyi 10 filmi

Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 14:52:16
Etiketler: en iyi filmler , en iyi 10 film , keyif
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