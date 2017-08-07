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Son 10 gün! Bankanızı aramazsanız bunu yapamazsınız...

Hürriyet Haber
07 Ağustos 2017 - 10:33Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 11:15

Kredi kartı ile online alışverişte yeni bir dönem başlıyor. Buna göre 17 Ağustos'tan sonra online alışveriş için müşteri onayı şart olacak. Bu tarihten sonra kredi kartları artık online alışverişe kapalı olarak tüketiciye verilecek.

Kart sahiplerinin 17 Ağustos'tan sonra online alışveriş yapmaya devam edebilmesi için bankaya onay bildirimi yapması gerekiyor.

BDDK tarafından alınan karar neticesinde bankalar müşterilerine kredi kartı gönderirken online alışveriş özelliği kapalı olarak gönderecek. Müşteri ise kredi kartını aldıktan sonra banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek alışveriş yapabilecek. Mevcut kartlar için ise müşterinin bankaya 17 Ağustos'a kadar onay vermesi gerekecek. Onaylar yazılı ya da bazı bankaların yönlendirmesi ile telefon mesajı ile yapılabilecek.

BDDK VE BKM'DEN UYARI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) kredi kartları ve banka kartlarının internet alışverişlerinde kullanımına ilişkin bir uyarı notu yayımladı.

Notta, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 27 Ekim 2016 tarihinde iletilen talimatına atıfta bulunuluyor. Bu talimata göre, kart sahiplerinin açıkça talebinin bulunmadığı hallerde, bireysel banka kartı ve kredi kartlarının internet alışverişine kapalı olarak üretilmesi ve konuyla ilgili BDDK tebliği öncesinde kart üretilmiş tüm kart sahiplerinden de bu talebin toplanması gerekiyor. Söz konusu uygulama kapsamında 17 Ağustos 2017 tarihine kadar, bu talebi alınmamış olan tüm bireysel kart müşterilerinin kredi kartları ile banka kartları 17 Ağustos’ta tarihinde internet alışveriş işlemlerine kapatılacağı vurgulanıyor.

Uyarıda, müşterilerden 17 Ağustos sonrasında bireysel banka ve kredi kartlarının hem yurtiçi hem de yurtdışı internet alışveriş işlemlerine açık kalması talep ediliyorsa, bankalarının müşteri temsilcileriyle, şubeleriyle ve internet ve mobil kanalları üzerinden iletişime geçebilecekleri bilgisi veriliyor.

 

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Etiketler: kredi kartı , kredi kartı alışveriş , online alışveriş
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