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    Somut delil olmasa da sınır dışı edilebilecek

    Ali VARLI / BERLİN
    23 Ağustos 2017 - 10:14Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 10:14

    Almanya’da Federal İdari Mahkemesi, iki terör zanlısının sınır dışı edilmesi kararına onayladı. Mahkemenin bu kararı, terör şüphelilerinin somut kanıt olmadan da sınır dışı edilmelerinin önünü açtı. Mahkeme ‘şüphe’yi sınır dışı için yeterli buldu.

    ALMANYA’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nden yetkililer, uzun süre güvenlik birimlerince takip edilen ve tehlikeli olarak nitelendirilen iki Selefi’nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı. Almanya doğumlu Cezayir ve Nijerya vatandaşı 22 ve 27 yaşındaki şüphelilerin avukatları ise karara Leipzig’de bulunan Federal İdari Mahkemesi nezdinden itiraz etmişti. Yüksek mahkeme eyalet yetkililerinin aldığı kararın hukuka uygun olduğu yönünde karar vermesi üzerine, bir süreden beri tutuklu bulunan iki Selefinin ülkelerine gönderilmelerinin yolu açıldı. Almanya’da 2005 yılında yabancılar yasasında yapılan değişiklikle, tehlikeli görülen terör şüphelilerinin sınır dışı edilmesine olanak tanınan yasa maddesi yürürlüğe konmuştu. Ancak bu yasa maddesi şimdiye kadar hiç uygulanmamıştı

    Etiketler: ALMANYA , Federal İdari Mahkemesi , sınır dışı
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