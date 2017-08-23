Somut delil olmasa da sınır dışı edilebilecek

ALMANYA’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nden yetkililer, uzun süre güvenlik birimlerince takip edilen ve tehlikeli olarak nitelendirilen iki Selefi’nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı. Almanya doğumlu Cezayir ve Nijerya vatandaşı 22 ve 27 yaşındaki şüphelilerin avukatları ise karara Leipzig’de bulunan Federal İdari Mahkemesi nezdinden itiraz etmişti. Yüksek mahkeme eyalet yetkililerinin aldığı kararın hukuka uygun olduğu yönünde karar vermesi üzerine, bir süreden beri tutuklu bulunan iki Selefinin ülkelerine gönderilmelerinin yolu açıldı. Almanya’da 2005 yılında yabancılar yasasında yapılan değişiklikle, tehlikeli görülen terör şüphelilerinin sınır dışı edilmesine olanak tanınan yasa maddesi yürürlüğe konmuştu. Ancak bu yasa maddesi şimdiye kadar hiç uygulanmamıştı